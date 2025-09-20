Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος οδηγός τα πήρε όλα σβάρνα στην παραλία της Αγίας Τριάδας - Παραλίγο να αφήσει θύματα πίσω του

Με πολύ παραστατικό τρόπο περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στην παραλία της Αγίας Τριάδας στο Μεσολόγγι ο Απόστολος Αλετράς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσε έναν ηλικιωμένο οδηγό ο οποίος με τον τρόπο που οδηγούσε παραλίγο να αφήσει πίσω του θύματα.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό ο κ. Αλετράς θίγει και ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στον έλεγχο των ηλικιωμένων οδηγών, ενώ αναδεικνύει και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με την είσοδο των οχημάτων στον χώρο των λασπόλουτρων.

Στην ανάρτησή του ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Καλημέρα σας! Ζουν ανάμεσά μας: Χρόνος απομεσήμερο χθες. Τόπος λασπόλουτρα Αγίας Τριάδας. Λουόμενοι, συνοδοί τους, παιδιά και καϊτάδες οι οποίοι ετοιμάζουν τα kites τους βρίσκονται σε όλο το μήκος της λωρίδας της “παραλίας μέσα στην λιμνοθάλασσα. Γνωστό καθημερινό σκηνικό. Και εδώ αρχίζει το θρίλερ. Συνομήλικός μου, δηλαδή γύρω στα 75, ροβολώντας από ψηλά εποχούμενος στο ΙΧ του και ακούγοντας στο ράδιο τραγούδια του βουνού και του κάμπου στρίβει από τον δρόμο της Τουρλίδας προς την “παραλία” των λουτρών και αφρενάριστος σαν να μην υπάρχει εμπόδιο μπροστά του συνεχίζει προς το τέλος της “παραλίας” ακάθεκτος.

Πετιούνται όλοι όρθιοι και παραμερίζοντας του κάνουν σήματα να σταματήσει. Στο δρόμο του παίρνει αμπάριζα δύο καϊτάδες που ήλεγχαν τον εξοπλισμό τους παρασέρνοντάς τους από τα σκοινιά που είχαν απλωμένα στο χώμα χωρίς να ενοχλούν κανέναν, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό τους. Ευτυχώς οι νεαροί ήταν γυμνασμένοι και μπόρεσαν να πηδήσουν διασωθέντες με αμυχές. Ο τύπος συνεχίζει τον δρόμο του μέχρι τέλους γιατί το αυτοκίνητο του έπρεπε να είναι δίπλα του ακριβώς στο μέρος που θα έπαιρνε το λουτρό του! Αφού σταμάτησε και έκλεισε το ραδιόφωνο του στο οποίο άκουγε τα “Μανταλάκια” βγήκε από την “κούρσα” και τότε μόνο βλέποντας τα σχοινιά που είχε παρασύρει τα οποία του είχαν προκαλέσει ζημιά στον προφυλακτήρα του ΙΧ κατάλαβε ότι κάτι είχε κάνει αλλά όχι τι ακριβώς.

Επέστρεψε εποχούμενος πάλι στην αφετηρία της ξέφρενης κούρσας του για να βρει ποιος του έκανε την ζημιά στον προφυλακτήρα. Ευτυχώς υπήρχαν ψύχραιμοι λουόμενοι και γλύτωσε το λιντσάρισμα. Εκλήθη η τροχαία κλπ κλπ. Δυο απορίες. Ποιοι γιατροί πιστοποίησαν την ικανότητα του να οδηγεί; Δεν θα μπορούσε ο Δήμος ή το Λιμενικό Ταμείο ή η Περιφέρεια, δεν γνωρίζω ποιος είναι ο αρμόδιος να οριοθετήσουν ένα χώρο για στάθμευση των αυτοκινήτων και να μην επιτρέπεται η είσοδος των αυτοκινήτων στη λωρίδα των λουτρών; Ξέρω ότι θα παρθούν μέτρα μετά το πρώτο θύμα. Σημειωτέων ότι η πλειονότητα των λουομένων είναι περίπου στην ηλικία μου και τα οδηγικά αντανακλαστικά τους είναι μειωμένα. Πάντως επαναλαμβάνω ότι τύποι σαν τον ροβολώντα οδηγό ζουν αναμεσά μας!».

aixmi-news.gr