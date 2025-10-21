Μεσολόγγι: Η Σοφία Ζαχαράκη εγκαινίασε τα 38 νέα δωμάτια στη Φοιτητική Εστία

Παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια για τα 38 νέα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκεε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Τα πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα δωμάτια στη φοιτητική εστία της Πανεπιστημιούπολης Μεσολογγίου, ανέρχονται σε 38 (στο παρελθόν υπήρχαν μόλις 10)..

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, καθώς και ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ενώ την κορδέλα έκοψαν η Υπουργός, ο Μητροπολίτης, ο Περιφερειάρχης και ο Πρύτανης. Στην συνέχεια όλοι ξεναγήθηκαν στους ανακαινισμένους χώρους.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, όπως ανέφερε το ertnews.gr, έμεινε εντυπωσιασμένη από το αποτέλεσμα και συνομίλησε με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που είναι δικαιούχοι στέγασης από το Πανεπιστήμιο, ενώ εκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία της και στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών που υλοποιούνται με την σύμπραξη ξένων πανεπιστημίων, αλλά και στην συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με την Open AI στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των εστιών προήλθε από πρόγραμμα της Περιφέρειας και ο προϋπολογισμός ήταν 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει:

Τα νέα δωμάτια που εγκαινιάσαμε σήμερα στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, δεν αποτελούν απλά μία σύγχρονη υποδομή που ενισχύει την φοιτητική μέριμνα στον τόπο μας. Αποτελούν ένα κομμάτι από το χρέος που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά και ένα κομμάτι από το αύριο που θέλουμε για τον τόπο μας και το Πανεπιστήμιο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι ένα ακόμα βήμα στην μεγάλη προσπάθειά μας για ένα μεγάλο και ισχυρό Πανεπιστήμιο που θα αγκαλιάζει όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Η αφοσίωσή μας στην ενίσχυση της εκπαίδευσης είναι διαρκής. Και δεν αποδεικνύεται μόνο από τα έργα, συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αποδεικνύεται και με τα περισσότερα από 40 έργα, προϋπολογισμού άνω των 63 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούμε για την σχολική στέγη σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Γιατί κάθε ευρώ στην εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση στο κοινό μας μέλλον!