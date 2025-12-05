Μεσολόγγι: Η πρώτη Θεία Λειτουργία στον ανακαινισθέντα Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος

Η πρώτη Θεία Λειτουργία στον ανακαινισθέντα Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, ο οποίος είναι έτοιμος να καταστεί στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Την πρώτη πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ανακαινισθέντα Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος, Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος, ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου και οι Κληρικοί της Ιεράς Πόλεως, με επικεφαλής τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μεσολογγίου, Αρχιμ. Αναστάσιο Καντάνη.



Τα ιερά αναλόγια διηκόνησαν εξαιρετικά χοροί ιεροψαλτών της Ιεράς Πόλεως, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου – Αριστοβούλου Μαστροσπύρου και του Λαμπαδαρίου κ. Αλεξάνδρου Καλλιακούδα.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά την σύντομη ομιλία του, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην πρώτη αυτή πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό μετά την, εκ βάθρων, ανακαίνισή του και τόνισε, ότι πλέον ο Ιερός Μητροπολιτικός μας Ναός είναι έτοιμος να καταστεί το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων του επερχομένου επετειακού έτους 2026.



Επίσης, ευχαρίστησε και πάλι όλους όσοι συνετέλεσαν στην ανακαίνιση του Ιερού Ναού και ξεχωριστά ανέφερε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθώς και όλους τους Ενορίτες του Αγίου Σπυρίδωνος για την υπομονή, την αγάπη και το ενδιαφέρον καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο Ιερός Ναός παρέμεινε κλειστός. Τέλος ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ετήσιας Ιεράς Πανηγύρεως της Ενορίας το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου 2025.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/vdQFbYPfK32XL6zr6