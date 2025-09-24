Μεσολόγγι: Η ΟΠΚΕ έβγαλε στη φόρα αναδιπλούμενο μαχαίρι σε έλεγχο

Αναδιπλούμενο μαχαίρι έβγαλε στη φόρα η ΟΠΚΕ στο Μεσολόγγι, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή ενός άνδρα στην διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Πηγή: aixmi-news.gr