Μεσολόγγι: Η ΔΕΥΑΜ χρεώνει τους δημότες και τους πλημμυρίζει

Έντονη κριτική δέχεται η ΔΕΥΑΜ, καθώς, παρά τα αυξημένα τιμολόγια, το Μεσολόγγι εξακολουθεί να πλήττεται από σοβαρές πλημμύρες, με τους δημότες να εκφράζουν αγανάκτηση για τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα της δημοτικής επιχείρησης.

Τα όσα αναφέρει η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου απαντώντας αναφορικά με τις πρόσφατες πλημμύρες στο Αιτωλικό και το Μεσολόγγι θα τα δεχτούμε ως αληθή, παρά το γεγονός ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και κυρίως οι άνθρωποι των προηγούμενων δημοτικών αρχών θα έχουν πολλές αντιρρήσεις επ’αυτών.

Σε κάθε περίπτωση προκύπτει ούτε η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου έχει κομβικό ρόλο στο να είναι η περιοχή κατά το δυνατόν θωρακισμένη απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Η διαχείριση όμως που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις δημοτικές αρχές έχει δημιουργήσει μία δημοτική επιχείρηση, η οποία είναι υποστελεχωμένη και καταχρεωμένη.

Ακόμα και επί των ημερών της παρούσας δημοτικής αρχής το χρέος ΔΕΥΑ Μεσολογγίου προς την πάροχο ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ναι μεν οι μηνιαίες δόσεις των 70.000€ για το παλιό χρέος πληρώνονται κανονικά, οι τρέχοντες λογαριασμοί όμως παραμένουν απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νέο χρέος που με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ζήτημα της ύδρευσης και τα όποια προβλήματα υπάρχουν εκεί, αλλά και τον προβληματισμό πλέον των δημοτών του Μεσολογγίου για τους αυξημένους λογαριασμούς της ύδρευσης, η ΔΕΥΑ έχει κοστίσει πολύ περισσότερα στο Μεσολόγγι, καθώς προκύπτουν σημαντικές ευθύνες της για επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά συμβάντα των τελευταίων ετών. Και το κόστος των πλημμυρών μόνο την τελευταία δεκαετία είναι σίγουρα πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα πολλαπλάσιο από τα χρέη της ΔΕΥΑΜ.

Και αφού τα προβλήματα είναι διαχρονικά, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι μία διαχρονική αποτυχία του δήμου Μεσολογγίου. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για τη διαχείριση του νερού ή το πόσο ακριβό είναι το νερό στο Μεσολόγγι, αλλά σε σχέση με τα αντλιοστάσια και τα δίκτυα των όμβριων, μιλάμε για την πολιτική προστασία της περιοχής.

