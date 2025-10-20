Μεσολόγγι: Η χορωδία του «Παναγία Ελεούσα» μάγεψε σε μουσική εκδήλωση στο Ξενοκράτειο Μουσείο

Το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία σε μουσική εκδήλωση στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου, με τη χορωδία του σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα «ΑΤΡΟΠΟΝ» και τη χορωδιακή ομάδα «ΗΒΗ».

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για άτομα με νοητική αναπηρία, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι-Αγρίνιο, συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία, σε μια υπέροχη μουσική εκδήλωση, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδας και αποτέλεσε μια όμορφη μουσική συνέργεια της χορωδίας των εκπαιδευομένων νέων μας με το μουσικό σχήμα «ΑΤΡΟΠΟΝ» και τη χορωδιακή ομάδα εφήβων «ΗΒΗ».

Οι πολιτιστικές δράσεις ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα η μουσική που ταξιδεύει το νου και συγκινεί τις καρδιές.

Ευχαριστούμε όλους τους συνδιοργανωτές που μας έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι και ιδιαίτερα τη Μουσικό Ευσταθία Γρέντζελου, υπό τη διεύθυνση της οποίας εμφανίστηκε η χορωδία μας και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους και απήυθυναν χαιρετισμό: ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Δημήτρης Ράπτης, η Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδας κα Φωτεινή Σαράντη, καθώς και πολλοί Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων.

Τέτοιες συνέργειες διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Φορέα μας και συμβάλλουν στην κοινωνική αποδοχή και ένταξη των παιδιών μας με αναπηρία.