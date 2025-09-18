Μεσολόγγι: Γιώργος Αγραφιώτης για τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου: - «Χωρίς πανικό, με έμφαση στην πρόληψη»

Με αφορμή τα δύο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Μεσολόγγι, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γιώργος Αγραφιώτης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης.

Η εμφάνιση δύο κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι, θορύβησε τους κατοίκους, ωστόσο το «κλειδί» είναι η πρόληψη! Μάλιστα λόγω των συμπτωμάτων που εμφάνισαν οι δύο ασθενείς, ηλικιωμένοικαι οι δύο, χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Τα έντομα αυτά προσβάλλονται από ορισμένα είδη άγριων πτηνών, τα οποία αποτελούν τους βασικούς φορείς του ιού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πλειονότητα των ατόμων που εκτίθενται στον ιό παραμένει ασυμπτωματική ή παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Μόνο σε λιγότερο από 1% των περιστατικών καταγράφονται σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, οι οποίες επηρεάζουν το νευρικό σύστημα.

Ο χρόνος επώασης, δηλαδή το διάστημα από το τσίμπημα μέχρι την εκδήλωση πιθανών συμπτωμάτων, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 14 ημερών.

Πάντα καταγράφονταν κρούσματα, συνεπώς το βασικό είναι να μην υπάρχει πανικός και να εστιάσουμε όλοι μας στα μέτρα πρόληψης που είναι το βασικότερο.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου Γιώργος Αγραφιώτης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» με αφορμή τον ιό του Δυτικού Νείλου, παρέθεσε σημαντικές πληροφορίες αλλά και μέτρα προστασίας από το ιό.

Συγκεκριμένα ο κ. Αγραφιώτης επεσήμανε: «Δεν χρειάζεται πανικός και χρειάζεται προσοχή και πάνω απ όλα πρόληψη. Πρέπει να προσέχουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα υγιεινής και να μην διατηρούμε εστίες που «προσελκύουν» τα κουνούπια, όπως στάσιμα νερά.

Ο ιός αυτός μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των μολυσμένων κουνουπιών, τα οποία παίρνουν τον ιό μέσω άγριων πτηνών. Τα πουλιά αυτά μάλιστα είναι οι βασικοί φορείς του ιού αυτού. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι συνάνθρωποί μας που έχουν μολυνθεί από τον ιό του δυτικού Νείλου δεν μεταδίδουν τον ιό στα κουνούπια, τα οποία με την σειρά τους θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ιό σε άλλο συνάνθρωπό μας. Νοσούμε μόνο από μολυσμένο κουνούπι.

Τα περισσότερα άτομα που μολύνονται από τον ιό αυτό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα ή παρουσιάζουν μια ήπια νόσο και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα παρουσιάσει επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους, στις ευπαθείς ομάδες και στα άτομα με ανοσοκαταστολή, σε όσους έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Τα συμπτώματα σε κάποιον που έχει μολυνθεί μπορεί να είναι πυρετός, πονοκέφαλος,πόνους στους μυς, ημιαργίες, κάποιο εξάνθημα, χωρίς να σημαίνει ότι όσοι έχουν τα συμπτώματα αυτά θα έχουν ιό του Δυτικού Νείλου.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το περιβάλλον όσων έχουν νοσήσει ή θα νοσήσουν δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Δεν μεταδίδεται η νόσος. Το βασικότερο όλων που πρέπει όλοι να δώσουμε προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Το βασικότερο είναι η εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και ο «έλεγχος» των κουνουπιών. Το βασικότερο δηλαδή είναι να μην έχουμε στο περιβάλλον μας στάσιμα νερά, να μην έχουμε δοχεία και κουβάδες με νερό, γιατί αποτελούν πόλο έλξης για τα κουνούπια. Πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε καθαρό όλο το περιβάλλον μας και να μην αφήνουμε λύματα, πρέπει να φροντίζουμε τον κήπο μας και όσοι διαθέτουν γκαζόν ή θάμνους να τους κουρεύουν τακτικά, διότι είναι καταφύγιο για τα κουνούπια. Καλό είναι να ποτίζουμε νωρίς το πρωί τα φυτά μας, διότι τότε τα κουνούπια έχουν μειωμένη δραστηριότητα.

Είναι καλό να κάνουμε χρήση των εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών για κουνούπια στο περιβάλλον μας, είτε αυτά είναι για να ψεκάσουμε είτε για το δέρμα μας. Σε ανοιχτό χώρο καλό είναι να χρησιμοποιούμε ταμπλέτας ή φιδάκια. Αξίζει να τονίσουμε πως ο ανεμιστήρας και το κλιματιστικό αποτρέπουν στον χώρο μας την είσοδο των κουνουπιών, αλλά ότι και να πούμε το «κλειδί» στην υπόθεση είναι η πρόληψη. Πάντα είχαμε κρούσματα, συνεπώς το βασικό είναι να μην υπάρχει πανικός και να εστιάσουμε όλοι μας στα μέτρα πρόληψης. Αυτά είναι το βασικότερο «κομμάτι» στον ιό του Δυτικού Νείλου».

Αναλυτικά κάποια βασικά μέτρα πρόληψης:

Η πρόληψη του Ιού του Δυτικού Νείλου περιλαμβάνει τόσο μέτρα ατομικής προστασίας όσο και μέτρα ελέγχου των κουνουπιών. Συνιστάται:

1.Απομάκρυνση Στάσιμου Νερού:

Αδειάστε οποιοδήποτε δοχείο ή επιφάνεια συγκέντρωσης νερού (π.χ. λεκάνες, βάζα, κουβάδες, πιατάκια γλαστρών).

Σιγουρευτείτε ότι οι δοχεία νερού (π.χ. βαρέλια ή καρότσια) είναι γυρισμένα ανάποδα ή

καλυμμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Αποφυγή Συσσώρευσης Λυμάτων και Νερών:

Αποφύγετε τη συσσώρευση λυμάτων, νερών αποχέτευσης ή άλλων υγρών απόβλητων.

3. Φροντίδα Στην Πράσινη Βλάστηση:

Κουρέψτε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους και τις φυλλωσιές, καθώς είναι καταφύγιο για ενήλικα κουνούπια.

4. Ποτίστε το Πρωί:

Αν είναι δυνατόν, προτιμήστε να ποτίζετε τα φυτά σας το πρωί, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι μειωμένη.

5. Χρήση Εντομοκτόνων και Εντομοαπωθητικών για το Περιβάλλον:

Εφαρμόστε εντομοαπωθητικά στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα σας.

Χρησιμοποιήστε φιδάκια, ταμπλέτες και άλλα προϊόντα για την προστασία του χώρου σας από τα κουνούπια.

6. Χρήση Κουνουπιέρας και Σήτας:

Εγκαταστήστε κουνουπιέρες και σίτες στα παράθυρα και τις πόρτες για να εμποδίσετε την. είσοδο των κουνουπιών στον εσωτερικό χώρο.

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά για να αποτρέψετε την είσοδοκουνουπιών.

7. Καθαριότητα και Ψεκασμοί σε Κτηνοτροφικές Μονάδες:

Καθαρίζετε τακτικά και ψεκάζετε στάβλους, κοτέτσια ή άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς τα ζώα μπορεί να φιλοξενούν μολυσμένα κουνούπια.

