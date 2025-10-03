Μεσολόγγι: Εργασίες χωρίς άδεια και προειδοποιήσεις – Χειροπέδες σε εργοδηγό

Μεσολόγγι: Εργασίες χωρίς άδεια και προειδοποιήσεις – Χειροπέδες σε εργοδηγό
Στο Μεσολόγγι συνελήφθη ένας εργοδηγός, καθώς εκτελούσε εργασίες χωρίς την απαραίτητη άδεια και χωρίς να έχει τοποθετήσει την προβλεπόμενη προειδοποιητική σήμανση.

 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Πέμπτης (2.10.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ως επιβλέπων εργοδηγός έργου, δεν είχε μεριμνήσει κατά τη διάρκεια εργασιών (εκσκαφές, τομές κ.α.), για την τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης ή περίφραξη κάθετης τομής στο μέσο του οδοστρώματος.

Παράλληλα από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια για την εκτέλεση των εργασιών.

Ετικέτες: ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ, Μεσολόγγι, ΣΥΛΛΗΨΗ

