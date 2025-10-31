Μεσολόγγι: Επιτυχής η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Επιτυχής και με τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εκπροσώπων του Δήμου, η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Επιτυχής ήταν η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εκπροσώπων του Δήμου, χθες Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι αρμόδιοι επιστημονικοί συνεργάτες της μελετητικής εταιρείας παρουσίασαν εναλλακτικά σενάρια για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ευρύτερου Δήμου (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες), καθώς και τους άξονες επάνω στους οποίους βασίστηκαν οι μελέτες τους.

Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, καθώς και να θέσουν στους ειδικούς τα δικά τους ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου.

Καθώς η ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων για τις επόμενες δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση των απόψεων όλων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://polsxedia.ypen.gov.gr/