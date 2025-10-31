Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

Μεσολόγγι: Επιτυχής η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Επιτυχής και με τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εκπροσώπων του Δήμου, η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Επιτυχής ήταν η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εκπροσώπων του Δήμου, χθες Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι αρμόδιοι επιστημονικοί συνεργάτες της μελετητικής εταιρείας παρουσίασαν εναλλακτικά σενάρια για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ευρύτερου Δήμου (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες), καθώς και τους άξονες επάνω στους οποίους βασίστηκαν οι μελέτες τους.

Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, καθώς και να θέσουν στους ειδικούς τα δικά τους ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου.

Μεσολόγγι: Επιτυχής η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Καθώς η ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων για τις επόμενες δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση των απόψεων όλων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://polsxedia.ypen.gov.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγρίνιο: Γενική Συνέλευση για το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας

DigiWest: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (Helpdesk)

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού κάνουν «Check in για 2» στο...

31 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη των Έξι Αποστόλων, Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός,...

Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου: «Το κτίριο που κλαίει» – Άρθρο του Δημήτρη Μανιάτη

Παράταξη Πιστιόλα: «Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επιδεικτικά να καταθέσει τα στοιχεία για τις...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.