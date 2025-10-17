Μεσολόγγι: Επιτυχής η δράση πρόληψης ατυχημάτων στο σπίτι για τα μέλη του ΚΑΠΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση με τίτλο «Πρόληψη ατυχημάτων μέσα στο σπίτι» για τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των οκτωβριανών εκδηλώσεων «Γιορτάζουμε τα Χρόνια μας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Μια ακόμη δράση για τους ωφελούμενους του ΚΑΠΗ, με τίτλο «Πρόληψη ατυχημάτων μέσα στο σπίτι», πραγματοποίησε το προσωπικό της δομής στο πλαίσιο των οκτωβριανών εκδηλώσεων «Γιορτάζουμε τα Χρόνια μας», την περασμένη Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025.

Κατά την διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τρόπους αποφυγής ατυχημάτων εντός της οικίας τους, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και αποθεραπείας σε περίπτωση ατυχημάτων, στις οποίες οι ηλικιωμένοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της κας Βασιλικής Πολύζου, Βοηθού Νοσηλευτή- Προσωπική Βοηθό σε άτομα με αναπηρία, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων οι οποίοι μετά το τέλος της παρουσίασης εξέφρασαν την επιθυμία συμμετοχής τους και σε άλλες, ανάλογες δράσεις, μελλοντικά.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κος Ράπτης Δημήτριος, αλλά και τα στελέχη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ευχαριστούν θερμά την κα Βασιλική Πολύζου η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση.

Η πράξη «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με Παράρτημα Ρομά με Κωδικό ΟΠΣ 6002316, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+ ).