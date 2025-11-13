Μεσολόγγι: Επίσκεψη της «Παλαμαϊκής Σχολής» στη «Διέξοδο» και στην έκθεση του Θ. Μυλωνά

Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε η «Παλαμαϊκής Σχολής» – 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, στη «Διέξοδο» και στην έκθεση «Το Νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα», του κ. Θεοδώρου Μυλωνά.

Η ανακοίνωση:

Το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», στο σπίτι του Αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγιτών κατά την ηρωική Έξοδο, Θανάση Ραζή-Κότσικα, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Οι μαθητές έφυγαν από την σχολική αίθουσα και ήρθαν σε άμεση επαφή με την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη έκθεση του ισογείου της «Διεξόδου», έναν χώρο γεμάτο μνήμες και εκθέματα που ζωντανεύουν την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και στην εξαιρετική έκθεση με θέμα «Το Νόμισμα – Από την Αρχαία Ελλάδα έως Σήμερα», με εκθέματα από τη μοναδική συλλογή του κ.

Θεοδώρου Μυλωνά.

Ο ίδιος ο συλλέκτης υποδέχτηκε τους μαθητές μας και τους ξενάγησε προσωπικά στον συναρπαστικό κόσμο της νομισματικής, παρουσιάζοντας την ιστορική εξέλιξη του νομίσματος από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Στην έκθεση παρουσιάζεται η εντυπωσιακή πορεία του νομίσματος μέσα στους αιώνες, από τα πρώτα αρχαία ελληνικά αργυρά και χάλκινα νομίσματα έως τα σύγχρονα ευρώ, φωτίζοντας τις ιστορικές, καλλιτεχνικές και οικονομικές πτυχές της εξέλιξής του. Οι μαθητές είδαν σπάνια εκθέματα μεγάλης ιστορικής αξίας και έκαναν ένα ταξίδι στον χρόνο, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας:

Στον κ. Νίκο Κορδόση, ιδιοκτήτη και ψυχή της «Διεξόδου», για την την άριστη φιλοξενία και για την προσφορά του στον τόπο μας.

Στον κ. Θεόδωρο Μυλωνά για την μοναδική, εξαιρετική και άκρως διδακτική έκθεση νομισμάτων, καθώς και για την πολύ ωραία παρουσίαση και ξενάγηση που προσέφερε στους μαθητές μας. Η μεταδοτικότητά του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Στην κα Κρήτα, μέλος του προσωπικού της «Διεξόδου», για την αναλυτική και κατατοπιστική ξενάγηση στη Έκθεση του ισογείου.

Η επίσκεψη αυτή πιστεύουμε πως έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας, να “συναντήσουν” τους Ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και προσφέρουν σημαντικό πολιτιστικό έργο στον τόπο μας. Ενισχύει τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον τοπικό πολιτισμό, κάνοντας την ιστορική γνώση απτή και ζωντανή. Προσφέρει στους μαθητές μας πολύτιμα εφόδια πέρα από τα στενά όρια της τάξης, καλλιεργώντας την αγάπη για την ιστορία και την τέχνη.

Για την Παλαμαϊκή Σχολή – 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Η Διευθύντρια

Παναγιωτοπούλου Γεωργία