Μεσολόγγι: Έπεσε κεραυνός στο Στρατόπεδο – Προληπτικά τέσσερις στο Νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν χθες σύμφωνα πληροφορίες του sinidisi.gr τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου μετά από πτώση κεραυνού.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό το δυσάρεστο συμβάν και που ακριβώς έπεσε ο κεραυνός.

Το σημαντικό και το ευχάριστο είναι ότι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Παραμένουν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Ο ένας εξ’ αυτών κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή για τη βασική τους εκπαίδευση 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.