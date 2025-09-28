Μεσολόγγι: Εορταστικές εκδηλώσεις από το ΚΑΠΗ ολόκληρο τον Οκτώβριο - «Γιορτάζουμε τα χρόνια μας»!

Εορταστικές εκδηλώσεις από το ΚΑΠΗ Μεσολογγίου ολόκληρο τον Οκτώβριο με τίτλο «Γιορτάζουμε τα χρόνια μας»!

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Δημήτρης Ράπτης, προσκαλεί με μεγάλη χαρά τα μέλη και τους φίλους του ΚΑΠΗ να γιορτάσουμε μαζί ολόκληρο τον Οκτώβριο με εκδηλώσεις που φέρνουν χαρά, δημιουργικότητα και κοινωνική επαφή σε κάθε μέλος της κοινότητάς μας!

Ξεκινάμε την 1η Οκτωβρίου, με ένα ζωντανό και διασκεδαστικό ΚΑΠΗ Πάρτυ, που θα ενώσει φίλους και γείτονες σε στιγμές γέλιου και χαράς. Δεν σταματάμε όμως εκεί! Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, με την πολύτιμη συνεργασία των υπαλλήλων του Δήμου και των ιδιωτικών φορέων, που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθειά μας, και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Στόχος μας, να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου κάθε μέρα οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία για νέες γνωριμίες, δημιουργικές δραστηριότητες και κοινές εμπειρίες που θα γεμίζουν καρδιές και ψυχές.

Σας περιμένουμε όλους να συμμετάσχετε, να διασκεδάσετε και να γίνετε τμήμα αυτής της ζωντανής, ανθρώπινης κοινότητας που χτίζουμε μαζί!