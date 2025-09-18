Μεσολόγγι: Έντονες αντιδράσεις για τις αυξήσεις στο νερό και τα υψηλά πάγια της ΔΕΥΑΜ

Έντονες αντιδράσεις στο Μεσολόγγι για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΜ, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαμαρτύρονται ότι επιβαρύνονται με λογαριασμούς ακόμη και για κλειστά σπίτια, χωρίς καμία κατανάλωση .

Η απόφαση (Δ.Σ. 17 Μαρτίου 2025) εισάγει υψηλότερο πάγιο τέλος, νέο τέλος υδρομέτρου και σταδιακές αυξήσεις στις κλίμακες κατανάλωσης έως το 2029.

Για τις κατοικίες το πάγιο ορίζεται στα 8 ευρώ τον μήνα(16 ευρώ στο δίμηνο), ενώ για Δημόσιο, ΟΤΑ και επιχειρήσεις στα 11 ευρώ. Παράλληλα, καθιερώνεται τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ύψους 2 ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Έτσι, ακόμη και με μηδενική κατανάλωση, ένας ιδιοκτήτης κλειστού σπιτιού θα πληρώνει τουλάχιστον 18 ευρώ στο δίμηνο.

Αν ζητήσει προσωρινή διακοπή, επιβαρύνεται με 11 ευρώ για τη διακοπή και 11 ευρώ για την επανασύνδεση, ενώ όσο διαρκεί η διακοπή πληρώνει το 50% του παγίου (περίπου 8 ευρώ στο δίμηνο). Πλήρης απαλλαγή από λογαριασμούς υπάρχει μόνο σε περίπτωση οριστικής διαγραφής λόγω κατεδάφισης.

Οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών επικεντρώνονται στο γεγονός ότι χρεώνονται για «διαθεσιμότητα» υπηρεσίας που δεν χρησιμοποιούν, ενώ ακόμη και τα κοινωνικά τιμολόγια απαλλάσσουν από την κατανάλωση, όχι όμως από τα πάγια.

Από την πλευρά της, η ΔΕΥΑΜ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Σύμφωνα με τη μελέτη κοστολόγησης, η επιχείρηση εμφάνισε ζημιές τα έτη 2022 και 2023, με την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων να είναι αρνητική (-0,21% το 2023). Το ενεργειακό κόστος εκτινάχθηκε κατά 70,5% μέσα σε τρία χρόνια, φτάνοντας να απορροφά το 38% των λειτουργικών δαπανών. Παράλληλα, η μέση καθυστέρηση στην είσπραξη λογαριασμών εκτοξεύθηκε στις 1.378 ημέρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Ωστόσο, πέρα από τις αυξήσεις και τα νέα πάγια, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο διεξόδου από τα οικονομικά αδιέξοδα. Η ΔΕΥΑΜ στηρίζεται κυρίως στη μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές, χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένο πλάνο μείωσης δαπανών, επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ενίσχυσης της εισπραξιμότητας. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης σε βάθος χρόνου.

Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία, με τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να καταψηφίζουν τα περισσότερα σημεία, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ζήτημα των κινήτρων πληρωμής.

Η συζήτηση πάντως στο Μεσολόγγι συνεχίζεται, με τους ιδιοκτήτες να μιλούν για «χαράτσι στα κλειστά σπίτια» και τη ΔΕΥΑΜ να απαντά ότι χωρίς σταθερά έσοδα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των δικτύων. Το οικονομικό πρόβλημα όμως παραμένει, με την τοπική κοινωνία να αναζητά απαντήσεις για το αν υπάρχει πραγματική στρατηγική εξόδου από την κρίση.

«Είμαστε με δεμένα χέρια»

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Γιάννης Πασπαλιάρης, δήλωσε στο protothema.gr ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης επιβλήθηκαν κατόπιν οδηγιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν είχε περιθώριο διαφορετικής επιλογής. «Είμαστε με δεμένα τα χέρια», ανέφερε, σημειώνοντας πως, πέραν των αυξήσεων, αναμένονται και διακοπές παροχής, καθώς και νομικές κινήσεις σε βάρος καταναλωτών που δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διοίκηση προσπάθησε να περιορίσει την επιβάρυνση, αναθέτοντας στον καθηγητή Οικονομικών Νίκο Σαφαρίκα τη σύνταξη μελέτης ώστε οι αυξήσεις να διαμορφωθούν «στο κατώτατο όριο». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη περικοπεί περίπου το 80% των πόρων που αποδίδονταν στη ΔΕΥΑΜ για έργα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της.