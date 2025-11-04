Μεσολόγγι: Ενημέρωση Κ. Λύρου από τον Εμπροβιομηχανικό Σύλλογο, για την στέγαση του Καλλιτεχνικού σχολείου

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου πραγματοποίησε συνάντηση τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025 με τον πρώην Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κώστα Λύρο, με αντικείμενο την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με πρωτοβουλία του κ. Λύρου, ο οποίος ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρεί επίσης την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου.

Ο κ. Λύρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το περιεχόμενο της πρόσφατης επιστολής του προς τους αρμόδιους φορείς, όπου εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την επιλογή της τοποθεσίας στο Πανεπιστημιακό Campus Μεσολογγίου, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή απομακρύνει το Σχολείο από τον αστικό ιστό και περιορίζει τη ζωντανή σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και την αγορά της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Λύρος υπογράμμισε ότι το Καλλιτεχνικό Σχολείο αποτελεί έναν θεσμό που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ι.Π. Μεσολογγίου, εφόσον στεγαστεί εντός του αστικού ιστού, επισημαίνοντας εναλλακτικές τοποθεσίες που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου συμφώνησε με την ανάγκη επανεξέτασης της χωροθέτησης του Καλλιτεχνικού Σχολείου, επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα με το κέντρο της πόλης θα ενισχύσει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και θα στηρίξει την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκε η βούληση ανάληψης πρωτοβουλιών για επαφές με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί εφόσον είναι εφικτό να βρεθεί μία εναλλακτική λύση για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου, η οποία να εξυπηρετεί καλύτερα την εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του Μεσολογγίου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ