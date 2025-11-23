Μεσολόγγι: Ένα «ναι» και ένα (ύποπτο) «θα δούμε» από τον Άδωνι

Ωραία ξηγήθηκε, όπως λέμε λαϊκά, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο δήμαρχο Μεσολογγίου.

Όσον αφορά το επείγον ζήτημα με την επικαιροποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε στο Σπύρο Διαμαντόπουλο ότι τα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας θα συνεχίσουν να έχουν ξεχωριστά οργανογράμματα και δεν θα προχωρήσει η περαιτέρω ενοποίηση τους με έναν κοινό οργανισμό.

Για το πάγιο όμως αίτημα του Μεσολογγίου που έχει να κάνει με τη διοικητική αποσύνδεση των νοσοκομείων της περιοχής, που συναποτελούν εδώ και 13 χρόνια ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έδωσε απάντηση και παρέπεμψε το ζήτημα σε μελλοντική συνάντηση για τη διεξοδική εξέτασή του.

Αυτό βεβαίως μοιάζει με παραπομπή στις γνωστές ελληνικές καλένδες…. Αν είναι έτσι τα πράγματα, καλό θα ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης να πάει στη βουλή και να απαντήσει στη σχετική ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτου Ζαμπάρα, που ζητά να ισχύσει για την Αιτωλοακαρνανία αυτό, που πρόσφατα νομοθέτησε η κυβέρνηση για τα νοσοκομεία της Πέλλας, τη διοικητική δηλαδή αποσύνδεση των νοσοκομείων

Εφημερίδα «Συνείδηση»