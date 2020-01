Μεσολόγγι: Έκθεση φωτογραφίας στην gallery Τύρβη

Γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ, η Kristin Man είναι εικαστική καλλιτέχνις και συγγραφέας που ζει σε τρεις ηπείρους. Είναι γνωστή για το Project της “9_9”, τις διπλές αυτοπροσωπογραφίες της ίδιας και καλλιτεχνών στην Ιταλία ως ένας είδος performance, και το ποιητικό πλέξιμο της ποίησης με τα εικαστικά της έργα. Εδώ και λίγο καιρό δουλεύει με το χέρι τη σύμπλεξη εικόνων της στο έργο της «a-mare», θέλοντας να διερευνήσει την ιδέα της οριοθέτησης και της ενσωμάτωσης της ποικιλομορφίας, εργαζόμενη με τα φυσικά, ψυχολογικά, χωρικά και πολιτιστικά σύνορα.

Το έργο της Kristin Man έχει παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο, σε εκθεσιακούς χώρους όπως τους: “Asia One Hong Kong”, “Art Book Fair of National Museum” στη Σιγκαπούρη, “Artistry Singapore”, “JP Morgan New York Building”, “New York Art Fair”, “Palm Springs Art Fair”, “Magazzini Fotografici”, “Palazzo Delle Arti Napoli PAN” και “Museo MADRE”, ενώ έχει προεπιλεγεί από το τμήμα των εκδόσεων ARLES. Έχει επίσης παρουσιαστεί σε εκδόσεις όπως τις: “Exibart”, “Lens Culture”, “MediterraneoFotografia”, “Correre della Sera”, “Il Mattino”, “La Repubblica”, “Il Roma”, “Racna Magazine”, “Radio Siani’, “Mattina 9 TV” και “Agenzia Vista”.

Το έργο της Kristin Man, συμπεριλαμβανομένων των σειρών της “Fragments of Grey Matter” και “9_9”, περιλαμβάνεται στις ιδιωτικές συλλογές του Beppe Morra της “Casa Morra” και του Mario Franco “Archivi Mario Franco”, του Sergio Fermariello, του Lello Esposito καθώς και ιδιωτών συλλεκτών σε Ιταλία, Σιγκαπούρη, Καναδά και Πεκίνο. Φωτογραφίες της έχουν δημοσιευθεί στον τελευταίο κατάλογο του Kengiro Azuma, και στον κατάλογο του Eraldo Chiuchiu, ακόμη ως φωτογραφία εξωφύλλου του βιβλίου του Piero Gilardi με τίτλο “La Mia Biopolitica” το 2016, σε συνέντευξη του Manfredi Beninati και σε άρθρα τέχνης της Silvia Beccaria.

Η Kristin Man παρακολούθησε, ως υπότροφη, το “ United World College of the Atlantic” στην Ουαλία όπου ξεκίνησε την εκμάθηση της φωτογραφίας στην αναλογική της μορφή και στον ασπρόμαυρο σκοτεινό θάλαμο. Παράλληλα με την εργασία της σε άλλο τομέα, συμμετείχε σε σεμινάρια φωτογράφων του Magnum όπως του Patrick Zachmann (ο οποίος την υποστήριξε τον Ιούνιο του 2012), του Νίκου Οικονομόπουλου, και άλλων εικαστικών καλλιτεχνών όπως του John Clang, του Ian Teh, του Πανεπιστημίου Central Saint Martin’s London, και του National Geographic. Έχει επίσης συμμετάσχει και φιλοξενηθεί σε διάφορες ξενώνες καλλιτεχνών στην Ισπανία και την Ιταλία.

Το ταξίδι της σε όλη την Ιταλία, κατά το οποίο επισκέφτηκε πάνω από 150 καλλιτέχνες για σχεδόν τρία χρόνια, όχι μόνο οδήγησε στην έκδοση του “9_9” από τη Skira, αλλά και σε πολύτιμες φιλίες με άλλους καλλιτέχνες. Το 2016 μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ο Δήμος της Νάπολης της παραχώρησε για τον Μαΐο του 2017 – μήνα αφιερωμένο στα Μνημεία (“Maggio dei Monumenti”) – τον δημόσιο εκθεσιακό χώρο PAN για να εκθέσει το έργο της. Είναι κάτοχος BA Διεθνών Σχέσεων από το Brown University, και MBA από το Columbia University, όπου παρακολούθησε και μαθήματα στη σχολή Κινηματογράφου.