Μεσολόγγι: Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18.00, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ενέργειες που απαιτούνται για την Υλοποίηση των έργων της Ενεργειακής Κοινότητας Δ4 που

συμμετέχουν ως μέλη ο Δήμος και η ΔΕΥΑΜ – Συζήτηση & Λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω:

– Παρουσίαση χρηματοδοτικού εργαλείου για το έργο της ενεργειακής κοινότητας και έγκρισησχεδιασμού βιωσιμότητας έργου.

– Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

– Ενέργειες για λήψη όρων σύνδεσης.- Σύμβαση προμήθειας διακανονισμού και αποδοχής σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering) με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΔΕΥΑΜ, με παράλληλη παρουσίαση βιώσιμουδιακανονισμού ληξιπρόθεσμων σύμφωνα με τις ωφέλειες του ενεργειακού συμψηφισμού, το χρονοδιάγραμμα του έργου και τη κοινωνική πολιτική της ΔΕΥΑΜ (κατόπιν του υπ’ αριθμ. 34152/6.11.2025 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων).

2. Λειτουργία ενεργειακής κοινότητας Δ4, συζήτηση και λήψη απόφασης (κατόπιν του υπ’ αριθμ.34152/6.11.2025 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων).

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργία Φούντα