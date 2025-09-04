Μεσολόγγι: Εκριζώθηκαν 850 δενδρύλλια κάνναβης αξίας 1.300.000 ευρώ – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση σε Πάτρα και Μεσολόγγι τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 850 δενδρύλλια κάνναβης εκτιμώμενης αξίας 1.300.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 850 δενδρύλλια κάνναβης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την συγκομιδή και την διακίνηση των δενδρυλλίων κάνναβης θα κυμαινόταν έως και το ποσό των 1.275.000 ευρώ.

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε ορεινό δασικό όγκο σε περιοχή του Μεσολογγίου.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες 3/9 το απόγευμα, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση σε δύσβατο ορεινό όγκο, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκρίζωσαν και κατέσχεσαν (850) δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το (1,5) μέτρο.

Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία (αξίνες και φτυάρια), συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής υδάτων, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού την φυτεία.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από την φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν, ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.

Η πρόσβαση προς τους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, 1 κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ 1 αυτοκίνητο και 2 κινητά τηλέφωνα.

Το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων κάνναβης εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν έως και το ποσό των 1.275.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.