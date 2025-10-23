Μεσολόγγι: Εκπροσώπηση Δημοτικής Αρχής στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου
Την εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής Μεσολογγίου ανήγγειλε ο Δήμος για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου
Η εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28 ης Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
- Ιερά Πόλη Μεσολογγίου: Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος,
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργία Φούντα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-
Πολιτισμού-Μουσείων Δημήτρης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας-
Αδειοδοτήσεων-Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων-Κοιμητηρίων-Προστασίας Αδέσποτων
Ζώων Χρήστος Τέγας
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 11:30
- Αιτωλικό: Αντιδήμαρχος ΚΕΠ-ΔΕ Αιτωλικού Γιάννης Κουτσοθεόδωρος
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:30
- Νεοχώρι: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης
Τρυφιάτης Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 11:15
- Άγιος Θωμάς: Πρόεδρος ΔΕΥΑΜ Γιάννης Πασπαλιάρης
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:45
- Γουριά: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης Τρυφιάτης
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:50
- Ευηνοχώρι: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Παιδείας Σωτήρης Φαράντος
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:30
- Κατοχή: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών-Κοινωνικής Προστασίας Δημήτρης Ράπτης,
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης Τρυφιάτης
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:20
- Πεντάλοφος: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Πολιτικής Προστασίας-Βιώσιμου Τουρισμού
Νίκος Παπανικολάου
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:45
- Σταμνά: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας-Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης Χρήστος Βούρβαχης
- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:30
- Χρυσοβέργι: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Καλλιρρόη Αγγέλη
Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:00