Μεσολόγγι: Εκπροσώπηση Δημοτικής Αρχής στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

Την εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής Μεσολογγίου ανήγγειλε ο Δήμος για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

Η εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28 ης Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ιερά Πόλη Μεσολογγίου: Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος,

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργία Φούντα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-

Πολιτισμού-Μουσείων Δημήτρης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας-

Αδειοδοτήσεων-Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων-Κοιμητηρίων-Προστασίας Αδέσποτων

Ζώων Χρήστος Τέγας

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 11:30

- Αιτωλικό: Αντιδήμαρχος ΚΕΠ-ΔΕ Αιτωλικού Γιάννης Κουτσοθεόδωρος

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:30

- Νεοχώρι: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης

Τρυφιάτης Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 11:15

- Άγιος Θωμάς: Πρόεδρος ΔΕΥΑΜ Γιάννης Πασπαλιάρης

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:45

- Γουριά: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης Τρυφιάτης

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:50

- Ευηνοχώρι: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Παιδείας Σωτήρης Φαράντος

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:30

- Κατοχή: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών-Κοινωνικής Προστασίας Δημήτρης Ράπτης,

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής-Αλιείας-ΔΕ Οινιαδών Παναγιώτης Τρυφιάτης

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:20

- Πεντάλοφος: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Πολιτικής Προστασίας-Βιώσιμου Τουρισμού

Νίκος Παπανικολάου

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:45

- Σταμνά: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας-Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης Χρήστος Βούρβαχης

- Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 09:30

- Χρυσοβέργι: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Καλλιρρόη Αγγέλη

Ώρα κατάθεσης στεφάνου: 10:00