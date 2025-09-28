Μεσολόγγι: Εκπαιδευτική δράση για παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Με αφορμή την 21η Σεπτεμβρίου 2025-Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποίησε μια δημιουργική και εκπαιδευτική δράση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές της Α’ τάξης, εξέφρασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους για τα θετικά της ειρήνης και τα αρνητικά του πολέμου. Συνεργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν μια μεγάλη κατασκευή με το σήμα της ειρήνης με δακτυλομπογιές και ζωγράφισαν διάφορες εικόνες με μαρκαδόρους.

Παράλληλα, διάβασαν το παραμύθι για την ειρήνη «Η φάλαινα που τρώει τον πόλεμο», το οποίο δωρίσαμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ενώ στο τέλος χόρεψαν και διασκέδασαν στο προαύλιο του σχολείου με τραγούδια για την ειρήνη, σχηματίζοντας γαϊτανάκι.

Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη και το μήνυμα είναι ένα:

«Ειρήνη σε όλο τον κόσμο»!

Με τον πιο δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, οι μικροί μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου μετέδωσαν το μήνυμα προς όλους μας!

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαριστούν για τη συνεργασία τους εκπαιδευτικούς κ. Διονυσία Μυλωνά και κ. Φώτη Μαντέλο, καθώς και τη Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού σχολείου, κ. Καψάλη Μαρία αλλά και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 2631023192

Κέντρο Κοινότητας: 2631363425, 2631363431, 2631363437

Η πράξη «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με Παράρτημα Ρομά με Κωδικό ΟΠΣ 6002316, καθώς και η πράξη «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο» με Κωδικό ΟΠΣ 6002338, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+ ).