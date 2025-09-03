Μεσολόγγι: Εκδήλωση στο κτίριο Χρυσόγελου προς τιμήν του λογοτέχνη - ποιητή Λάκη Χαντζή

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου σας προσκαλεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στο Κτίριο Χρυσόγελου, για να τιμήσει τον συμπολίτη μας λογοτέχνη - ποιητή Λάκη Χαντζή, τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και της Παγκύπριας Λογοτεχνίας και Ποίησης.

Θα εκτεθούν ποιήματά του σε πάπυρο και χειρόγραφα γραμμένα σε κορνίζα, ενώ ο ίδιος ο Λάκης Χαντζής θα απαγγείλει ορισμένα από αυτά. Η έκθεση των ποιημάτων και των βιβλίων θα παραμείνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτιρίου Χρυσόγελου έως και τις 20/9.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαιτέρως τιμητική για τον Σύλλογό μας, καθώς και για τον ποιητή.