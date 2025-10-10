Μεσολόγγι: Εκδήλωση «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων» στο Ξενοκράτειο Μουσείο

Μια ιδιαίτερη μουσική και καλλιτεχνική εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Μεσολόγγι, με τίτλο «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων», στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ. και διοργανώνεται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, του Ξενοκράτειου Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα».

Στο μουσικό μέρος θα εμφανιστεί το σχήμα Atropon acoustic Live, αποτελούμενο από τους:

Ευσταθία Γρέντζελου – Φωνή

Γεώργιο Αθανασόπουλο – Φωνή, λύρα, μαντολίνο

Χριστίνα Κορκοντζέλου – Πιάνο

Φιφή Αλεξοπούλου – Τσέλο

Την εκδήλωση πλαισιώνει η Χορωδία Νέων του Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” , καθώς και η Ομάδα Εφήβων “Ήβη” του Δήμου Αγρινίου.

Η σύλληψη και ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός της δράσης φέρουν την υπογραφή της Ευσταθίας Γρέντζελου και του Γεωργίου Αθανασόπουλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η αφίσα: