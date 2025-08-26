Μεσολόγγι: Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Μια σειρά από ερωτήματα θα εξεταστούν στην ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 14.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα ερωτήματα που θα εξεταστούν στη συνεδρίαση:

1. Ερωτήματα για το θέμα της Τουρλίδας (ερώτηση της κα. Δασκαλή Όλγας – Δημοτ.

Σύμβουλος)

2. Πυρκαγιά στις Οινιάδες - Ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης (ερώτηση του κ.

Καρατζογιάννη Νικόλ. – Δημοτ. Σύμβουλος)

3. Ερώτηση – πρόταση για το θαλάσσιο πάρκο του Ιονίου (ερώτηση του κ. Μουρκογιάννη

Νικόλ. – Δημοτ. Σύμβουλος)

4. Πυροπροστασία και αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών στον Δήμο

Ι.Π. Μεσολογγίου (ερώτηση της κας. Πατρινού Βασιλ. – Δημοτ. Σύμβουλος)

5. Μείωση χρηματοδότησης για την ανάπλαση - Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Πενταλόφου

(ερώτηση του κ. Κουτρούλη Δημ. – Προέδρου Συμβ. Δημοτ. Κοιν. Πενταλόφου).