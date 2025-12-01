Μεσολόγγι: Εγκαινιάστηκε το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων του Δήμου

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η νέα κοινωνική δομή που ενισχύει σημαντικά το ήδη υπάρχον δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και προσφέρει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, εγκαινιάστηκε σήμερα Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης προσωπικό και ωφελούμενοι της δομής, οι οποίοι εκφράστηκαν με θετικά σχόλια για τη νέα αυτή κοινωνική υπηρεσία.

Μετά την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Δημήτρης Ράπτης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφερόμενος στην αξία της λειτουργίας του ΚΗΦΗ και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Τόνισε ότι το Κέντρο, το οποίο πλέον διαθέτει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πυλώνα στήριξης για τους ηλικιωμένους της περιοχής.

Το ΚΗΦΗ στεγάζεται στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη 31, στο Μεσολόγγι και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 15:30. Η δομή έχει δυναμικότητα 25 ατόμων και θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να προσφέρει ποιοτική φροντίδα και υποστήριξη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που την έχουν ανάγκη.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, και στον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, για την υποστήριξή τους στην ίδρυση και λειτουργία του ΚΗΦΗ, το οποίο εντάχθηκε στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 6017562 του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».