Μεσολόγγι: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης

Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι, όταν ο 54χρονος, καμεραμάν, του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, από το Μεσολόγγι, πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα την ώρα του ρεπορτάζ.

Ήταν μαζί με τον δημοσιογραφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λοιδορίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λοιδορικίου και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Ο Γιώργος Παυλάκης δεν επανήλθε. Ο Κ. Φλαμής παραμένει στο σημείο, ενώ ειδοποιήθηκαν όλοι οι συγγενείς του καμεραμάν που “έφυγε” πάνω στο ρεπορτάζ του…

flamis.gr