Μεσολόγγι: Drift έξω από Γυμνάσιο έκανε 13χρονος Ρομά - Ορατός ο κίνδυνος ατυχήματος

Επίδειξη ήθελε να κάνει ένας 13χρονος Ρομά έξω από Γυμνάσιο στο Μεσολόγγι που επιδόθηκε σε drift (επικίνδυνους ελιγμούς).

Το περιστατικό όπως έγραψε το aixmi-news.gr σημειώθηκε προ ημερών όταν στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου βρίσκονταν μαθητές οι οποίοι τρόμαξαν.

Αντίστοιχο περιστατικό όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες δεν έχει συμβεί μόνο μια φορά. Μάλιστα στο παρελθόν, οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και δεν μπόρεσε να ελέγξει το αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε καλαμιές δίπλα από το σχολείο.

Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση που επιβάλλει την λήψη μέτρων, σε ότι αφορά και στην παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου Ρομά από τους γονείς του οι οποίοι πρέπει να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις του νόμου, σημειώνει το δημοσίευμα.