Μεσολόγγι: Δράση για την προβολή και αναγνωρισιμότητα των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α.

Δράση Εξωστρέφειας στο Μεσολόγγι, για την προβολή των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. με περίπτερο στο κέντρο της πόλης το οποίο επισκέφθηκε ο Κώστας Καραγκούνης

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ευρεία προβολή και αναγνωρισιμότητα των εκπαιδευτικών δομών της ΔΥΠΑ σε τοπικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί περίπτερο στην Κεντρική Πλατεία ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, για ενημέρωση παροχών των εκπαιδευτικών Δομών (ΕΠΑ.Σ – Π.ΕΠΑ.Σ - Σ.Α.Ε.Κ) της Δ.ΥΠ.Α.

Διάρκεια παραμονής περιπτέρου από 29-08-2025 έως 14-09-2025

Οι ώρες επισκεψιμότητας είναι: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:30-13:30 π.μ.

19:00-21:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 11:30-13:30 π.μ.

Στα πλαίσια της δράσης επισκέφτηκε το περίπτερό μας ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Κώστας Καραγκούνης .