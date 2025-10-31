Μεσολόγγι: Δράση για την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες στο ΚΗΦΗ

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 12:00, η υλοποίηση της δράσης «Η 3η ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας» στο κτίριο του ΚΗΦΗ του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, είκοσι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να εκπαιδευτούν στο πώς να επικοινωνούν ευκολότερα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, εντάσσοντας παράλληλα στην καθημερινότητά τους — με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση — τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο και άλλοι φορείς.

Η δράση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το δεύτερο τμήμα εκπαίδευσης.

Τι δήλωσε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Δημήτριος Ράπτης:

«Η τρίτη ηλικία έχει ανάγκη — και δικαίωμα — να παραμείνει ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας. Με τη δράση «Ψηφιακή Σύνδεση», δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, να επικοινωνούν, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και όλους όσους συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής».