Μεσολόγγι: Δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

Οι Κοινωνικές Δομές και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σας προσκαλούν με χαρά να συμμετάσχετε στη δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Η ενημέρωση και ο τακτικός προληπτικός έλεγχος μπορούν να σώσουν ζωές. Για το λόγο αυτό, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τις Κοινωνικές Δομές (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) και σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, θα βρίσκεται εκεί για να μοιραστεί χρήσιμες πληροφορίες και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όλων μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου: την προστασία της υγείας όλων των γυναικών της πόλης μας.