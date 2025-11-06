Μεσολόγγι: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στηρίζει τη δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία λαμβάνει χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών δράσης και κοινωνικής προσφοράς, και μέσω της οποίας θα προσφερθούν δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά του Δήμου μας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο του οδοιπορικού του στην Δυτική Ελλάδα, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, θα φιλοξενήσει τα Κινητά Πολυϊατρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ι και ΙΙ και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού, που θα παρέχουν δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, στον Προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι (Κύπρου 30).

Πρόγραμμα Δράσης στο Μεσολόγγι:

Για σχολικές ομάδες: Από Δευτέρα 10/11 έως Παρασκευή 14/11, ώρες 09:00-13:45

Για παιδιά με τις οικογένειές τους: Από Δευτέρα 10/11/2025 έως Παρασκευή 14/11/2025, ώρες 09:00-17:00

Σημεία δράσης:

• Στον προαύλιο χώρο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΙ)

• Σε σχολεία των πιο απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ι)

Για επικοινωνία και ραντεβού:

Για σχολεία-τάξεις:

Email: patra@hamogelo.gr και ippokratis@hamogelo.gr

Τηλέφωνο: 2610 332499

(Το Χαμόγελο του Παιδιού, Γραφεία Πάτρας, ώρες 09:00-15:00, κ. Χαρά Γροσδάνη)

Για παιδιά με τις οικογένειές τους:

Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα: 2631363431, 2631363437

(Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ώρες 09:00-14:00)

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στις δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις χρειάζεται να έχουν μαζί τους συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Γονικής Συναίνεσης. Σε κάθε παιδί θα δίδεται Ατομικό Δελτίο Εξέτασης.

Η δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και με τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.