Μεσολόγγι: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διένειμε τρόφιμα και πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ολοκλήρωσε χθες Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, την προγραμματισμένη μηνιαία διανομή στις εγγεγραμμένες οικογένειες.

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη (τιμάται στις 14 Νοεμβρίου), σε συνεργασία με τις νοσηλεύτριες των Κοινωνικών Δομών, Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και Βοήθεια Στο Σπίτι, πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου.

Τα στελέχη των Κοινωνικών Δομών διέμειναν επίσης έντυπο ενημερωτικό υλικό για τους κινδύνους του Σακχαρώδη Διαβήτη στους ωφελούμενους της δομής.

Η πράξη «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6002338, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου: 2631023192