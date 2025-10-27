Μεσολόγγι: Δημιουργία «Χρυσής Βίβλου» για τους αγωνιστές που έπεσαν στις πολιορκίες 1821-1829

Η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων καλεί συλλόγους και ερευνητές να στείλουν στοιχεία για αγωνιστές του Μεσολογγίου που δεν ήταν Μεσολογγίτες, ώστε να τιμηθούν στη «Χρυσή Βίβλο των Αγωνιστών».

Η ανακοίνωση:

Είναι γνωστό ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας μετά την ανάκτηση του Μεσολογγίου τον Μάϊο του 1829 διέταξε αφ’ ενός μεν την συλλογή και ταφή των οστών των φονευθέντων αφ’ ετέρου δε την δημιουργία καταλόγου με τους φονευθέντες κατά τις πολιορκίες των ετών 1822,1823,1825 και 1826.

Η ταφή έγινε στον Τύμβο μέσα στον Κήπο των Ηρώων, ο οποίος πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σημείο του Κήπου, κάτι που πολλές φορές ξεχνιέται ενώ για τον κατάλογο δεν είχε φροντίσει κανείς μέχρι που ιδρύθηκε η Αδελφότητα των Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Η Αδελφότητα στηρίχθηκε στο βιβλίο του ιδρυτικού μέλους της Στρατηγού Νίκου Κολόμβα, 1821-1829 ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ, το οποίο εκδόθηκε από τον Κ. Καρκανιά, επίσης ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητας. Ο κατάλογος συμπληρώθηκε από τον Σπύρο Σακαλή , επίσης ιδρυτικό μέλος σε σχετικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πάλι από τον ανωτέρω εκδότη.

Πολλά χρόνια τώρα γινόμαστε δέκτες αιτήσεων συμπατριωτών μας από άλλα μέρη , των οποίων οι πρόγονοι αγωνίστηκαν και πολλοί σκοτώθηκαν κατά τις Πολιορκίες του Μεσολογγίου, να τους περιλάβουμε στον ανωτέρω κατάλογο.

Αυτό αποφασίσαμε τώρα καθώς πλησιάζουμε στα 200 χρόνια από την Έξοδο στο πλαίσιο των δράσεων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1826 .

Έτσι αρχίσαμε από προχθές να καλούμε τους κατά τόπους συλλόγους , Ομοσπονδίες και ερευνητές να μας στείλουν τεκμηριωμένους καταλόγους αγωνιστών, τους οποίους θα περιλάβουμε μετά από έλεγχο στον κατάλογό μας – σε ξεχωριστά κεφάλαια κατά επαρχία του Νομού μας, κατά Νομό της υπόλοιπης Ελλάδος και κατά χώρα εκτός Ελλάδος.

Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τον πληρέστερο κατάλογο έως τον προσεχή Φεβρουάριο, οπότε θα εκδοθεί σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Ακολουθεί η πρόσκληση: