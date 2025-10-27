Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Μεσολόγγι: Δημιουργία «Χρυσής Βίβλου» για τους αγωνιστές που έπεσαν στις πολιορκίες 1821-1829

Ξεκινά η διεύρυνση των καταλόγων με τους αγωνιστές κατά τις πολιορκίες του Μεσολογγίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων καλεί συλλόγους και ερευνητές να στείλουν στοιχεία για αγωνιστές του Μεσολογγίου που δεν ήταν Μεσολογγίτες, ώστε να τιμηθούν στη «Χρυσή Βίβλο των Αγωνιστών».

Η ανακοίνωση:

Είναι γνωστό ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας μετά την ανάκτηση του Μεσολογγίου τον Μάϊο του 1829 διέταξε αφ’ ενός μεν την συλλογή και ταφή των οστών των φονευθέντων αφ’ ετέρου δε την δημιουργία καταλόγου με τους φονευθέντες κατά τις πολιορκίες των ετών 1822,1823,1825 και 1826.

Η ταφή έγινε στον Τύμβο μέσα στον Κήπο των Ηρώων, ο οποίος πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σημείο του Κήπου, κάτι που πολλές φορές ξεχνιέται ενώ για τον κατάλογο δεν είχε φροντίσει κανείς μέχρι που ιδρύθηκε η Αδελφότητα των Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Η Αδελφότητα στηρίχθηκε στο βιβλίο του ιδρυτικού μέλους της Στρατηγού Νίκου Κολόμβα, 1821-1829 ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ, το οποίο εκδόθηκε από τον Κ. Καρκανιά, επίσης ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητας. Ο κατάλογος συμπληρώθηκε από τον Σπύρο Σακαλή , επίσης ιδρυτικό μέλος σε σχετικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πάλι από τον ανωτέρω εκδότη.

Πολλά χρόνια τώρα γινόμαστε δέκτες αιτήσεων συμπατριωτών μας από άλλα μέρη , των οποίων οι πρόγονοι αγωνίστηκαν και πολλοί σκοτώθηκαν κατά τις Πολιορκίες του Μεσολογγίου, να τους περιλάβουμε στον ανωτέρω κατάλογο.

Αυτό αποφασίσαμε τώρα καθώς πλησιάζουμε στα 200 χρόνια από την Έξοδο στο πλαίσιο των δράσεων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1826 .

Έτσι αρχίσαμε από προχθές να καλούμε τους κατά τόπους συλλόγους , Ομοσπονδίες και ερευνητές να μας στείλουν τεκμηριωμένους καταλόγους αγωνιστών, τους οποίους θα περιλάβουμε μετά από έλεγχο στον κατάλογό μας – σε ξεχωριστά κεφάλαια κατά επαρχία του Νομού μας, κατά Νομό της υπόλοιπης Ελλάδος και κατά χώρα εκτός Ελλάδος.

Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τον πληρέστερο κατάλογο έως τον προσεχή Φεβρουάριο, οπότε θα εκδοθεί σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Ακολουθεί η πρόσκληση:

Για ένταξη στα υπό δημιουργία, κατά επαρχία, κεφάλαια με τα ονόματα των φονευθέντων μεταξύ 1821-1829 στο Μεσολόγγι αγωνιστών που δεν ήταν Μεσολογγίτες.

Συζητούμε πολλά χρόνια τον τρόπο, με τον οποίο θα ήταν δυνατόν να καταγραφούν Έλληνες, οι οποίοι δεν ήταν Μεσολογγίτες αλλά αγωνίστηκαν μαζί με εμάς και κάποιοι σκοτώθηκαν από το 1821 έως 1829 και για τους οποίους εμείς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους.

Στο πλαίσιο λοιπόν της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 1826 αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κεφάλαια , ανά επαρχία της Αιτωλο- Ακαρνανίας, περιλαμβανομένης της Ευρυτανίας και ανά Νομό εκτός του δικού μας.

Σε κάθε κεφάλαιο θα εγγράφονται όσοι είχαν αγωνιστεί και χωριστά όσοι σίγουρα είχαν σκοτωθεί εντός της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου κατά τα έτη 1822,1823,1825 και 1826, για να συμπληρωθεί ο κατάλογός μας , ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει τα ονόματα μόνο των Μεσολογγιτών.

Σημειώνουμε , ότι έτσι θα εκπληρωθεί η διαταγή του Καποδίστρια για την σύνθεση του Καταλόγου όσων σκοτώθηκαν κατά τις Πολιορκίες του Μεσολογγίου.

Υπενθυμίζουμε, ότι τα οστά των φονευθέντων κατά την Έξοδο συλλέχτηκαν και βρίσκονται μέσα στον Τύμβο, όπως είχε ζητήσει ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι εκεί βρίσκονται τα οστά όλων – ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής. Για να κριθεί κάτι τέτοιο θα συνεργαζόμαστε σε κάθε Επαρχία ή Νομό με τις Ομοσπονδίες και τους συλλόγους κάθε περιοχής αλλά και τις κατά τόπους Ιστορικές Εταιρείες ή ερευνητές ή και άλλους φορείς όπως τα ΓΑΚ κάθε Νομού-Περιφερειακής Ενότητας.

Καλούμε λοιπόν τους ενδιαφερομένους Συλλόγους και τις αντίστοιχες ανά Επαρχία ή Περιφερειακή Ενότητα Ομοσπονδίες και ερευνητές να υποβάλουν σχετικές προτάσεις, σε πρώτη φάση έως την 31 Δεκεμβρίου 2025. Για κάθε άτομο θα γράφεται σύντομο ιστορικό με παραπομπή στα τεκμήρια, που αποδεικνύουν την αλήθεια της περιγραφής.

Οι παραπάνω προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από την Διεθνή Αδελφότητα των Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων και την Διεθνή Ακαδημία της Ελευθερίας, η οποία θα συνεργαστεί με τους ανωτέρω Συλλόγους, Ομοσπονδίες και Ερευνητές.

Όταν γίνει αυτό θα είναι δυνατόν οι απόγονοί τους να γίνονται μέλη της Διεθνούς Αδελφότητας των Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων σε ξεχωριστά κεφάλαια.

Σημειώνουμε, ότι έχουμε ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να σχεδιάσει τον τρόπο καταγραφής αυτών των ονομάτων στον χώρο του Κήπου των Ηρώων ή του Τείχους της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, επειδή κάτι παρόμοιο έχει κάνει στην αυλή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1826
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
Κ.Καρκανιάς, int.academyofliberty@gmail.com, 6932747577
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ ,
Ιωαν. Μακρής , adelfotita.messolonghi@gmail.com, 6945294837

