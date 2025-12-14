Μεσολόγγι: «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» και Μουσείο Άλατος, “δίνουν” προτάσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα

«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» και Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι, προτείνουν και δίνουν ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα από τα πωλητήριά τους

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Και φέτος στις γιορτές, προμηθευτείτε τα δώρα σας από τα πωλητήρια του Μουσείου Άλατος και της «ΔΙΕΞΟΔΟΥ», καθώς και από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) του Μουσείου Άλατος.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εδώ:

https://www.eshop.saltmuseum.gr/

Στα πωλητήριά μας θα βρείτε πρωτότυπες προτάσεις που συνδέονται με την ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του τόπου: μοναδικά βιβλία, προϊόντα και αντικείμενα γύρω από το αλάτι, καλλυντικά, χειροποίητες δημιουργίες και μικρά συλλεκτικά δώρα. Με κάθε επιλογή σας στηρίζετε το έργο των Μουσείων και συμβάλλετε στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιά.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, με υγεία και όμορφες στιγμές.

Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος»