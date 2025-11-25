Μεσολόγγι: «Χτύπησε» σε πλειστηριασμό το σπίτι του γείτονα

Κοινωνική αναταραχή προκαλούν οι πλειστηριασμοί και στο Μεσολόγγι που είναι μια μικρή κοινωνία και τα προβλήματα των ανθρώπων είναι γνωστά. Σε περίπτωση μάλιστα, που το ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό, πάει σε χέρια συντοπίτη, το θέμα αποκτά άλλες διαστάσεις που έχουν και μια μεγάλη δόση συναισθήματος.

Όλο αυτό βρίσκει εφαρμογή σε ένα πρόσφατο περιστατικό πλειστηριασμού σπιτιού, σε κεντρική περιοχή του Μεσολογγίου, για το οποίο πλειοδότησε ένας γείτονας και γνωστός, της, μέχρι πρότινος, ιδιοκτήτριας και το ακίνητο πέρασε στα χέρια του.

Ωστόσο το χειρότερο έρχεται μετά, καθώς η γυναίκα που ζούσε μόνη της, εκείνες τις ημέρες βρισκόταν εκτός Μεσολογγίου και ο νέος ιδιοκτήτης μπήκε μέσα χωρίς να είναι η ίδια παρούσα και χωρίς να έχει πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα. Σύμφωνα με την μαρτυρία της, η ίδια βίωσε μια άσχημη κατάσταση όταν είδε το σπίτι άνω – κάτω και κλήθηκε να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει. Η υγεία της επιβαρύνθηκε από την ένταση και την στενάχωρη κατάσταση, καθώς δεν της δόθηκε χρόνος να πάρει μαζί της ούτε καν τα αντικείμενα που είχαν για εκείνη συναισθηματική αξία.