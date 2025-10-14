Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε γυναίκα που είχε αλυσοδεμένους πέντε σκύλους

Έπειτα από καταγγελία συνελήφθη μια γυναίκα στο Μεσολόγγι, που είχε αλυσοδεμένους πέντε σκύλους στην οικία της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, χθες το μεσημέρι της Δευτέρας (13.10.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία της, διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε σκύλους δεμένους με μεταλλική αλυσίδα, χωρίς να έχει προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση τους.