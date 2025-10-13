Μεσολόγγι: Χειροπέδες για ναρκωτικά και μαχαίρια σε άνδρα στην Τουρλίδα - Έρευνα και σε σπίτι στο Αιτωλικό

Για για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή (δύο μαχαίρια) συνελήφθη ένας άνδρας στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (12.10.25).

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 9,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 15,6 γραμμάρια κάνναβης αλλά και 1.780 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς ενώ πραγματοποίησαν και έλεγχο στο σπίτι του, σε περιοχή του Αιτωλικού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Μεσολογγίου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν τον άνδρα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και σε έλεγχο που ενήργησαν στον ίδιο και στο όχημα βρήκαν και κατέσχεσαν :

• 9,2 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 15,6 γραμμάρια κάνναβης,

• 1.780 ευρώ,

• 1 μεταλλική ταμπακιέρα, που περιείχε υπολείμματα κοκαΐνης,

• 1 λειτουργική ζυγαριά ακριβείας,

• 1 μεταλλικό τρίφτη,

• 2 μαχαίρια και

• 1 σκούφο τύπου full face.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, σε περιοχή του Αιτωλικού, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν 6,7 γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.