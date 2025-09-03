Μεσολόγγι: Μεγάλη χασισοφυτεία με 40 δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκε στις Οινιάδες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Οινιάδες Μεσολογγίου την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς της Ασφάλειας που «ανακάλυψαν» χασισοφυτεία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, με ύψος που έφθανε τα τρία μέτρα.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου και αναζητείται ένας ακόμα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο, σε περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την οποία οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν τους δυο κατηγορούμενους να εισέρχονται στην φυτεία με αυτοκίνητο και να προβαίνουν σε εργασίες - επιθεώρηση της φυτείας κάνναβης.

Άμεσα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον ένα κατηγορούμενο στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν 31,9 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, ενώ στη συνέχεα εκρίζωσαν και κατέσχεσαν 40 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε τα τρία μέτρα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν -3,4- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, ένα πλαστικό τρίφτη και μια λειτουργική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.