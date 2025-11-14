Μεσολόγγι – Χαρισματικά παιδιά: Παράταση εγγραφών έως 18 Νοεμβρίου για τις εξετάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια

Χορηγούμενο Περιεχόμενο: Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο διαφημιστικής προβολής

Έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 παρατείνονται οι εγγραφές για τις εξετάσεις στο Μεσολόγγι για τη συμμετοχή στα καινοτόμα προγράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδια/Center for Talented Youth (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι στις 22 Νοεμβρίου 2025 και απευθύνονται σε μαθητές/τριες Β΄ Δημοτικού έως και Γ΄ Γυμνασίου από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Το CTY Greece σχεδιάζει και υλοποιεί από το 2013 καινοτόμα και διαδραστικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και αντιληπτικές ικανότητες, βάθος και εύρος σκέψης, περιέργεια, καθώς και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση.

Το Κέντρο ξεκίνησε με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού European Council of High Ability (ECHA) και του European Talent Support Network. Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Τα προγράμματα του CTY Greece προσφέρουν ουσιαστικές ακαδημαϊκές προκλήσεις και διεξόδους σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερη δίψα για μάθηση και γνώση, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο σχολείο ή την οικονομική τους κατάσταση. Αποτελούν μία πολύτιμη και καινοτόμα εκπαιδευτική εμπειρία για παιδιά που αναζητούν περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει η τυπική σχολική τάξη, ώστε να εμβαθύνουν σε θέματα που αγαπούν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες διά βίου μάθησης, και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία στη σκέψη τους.

Εξετάσεις και υποτροφίες

Τα προγράμματα είναι Online Σύγχρονης Διδασκαλίας, Online Ασύγχρονης Διδασκαλίας, Σαββατοκύριακου και Θερινά διάρκειας τριών εβδομάδων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και προϋποθέτουν την αξιολόγηση των μαθητών/τριών μέσω εξετάσεων που έχουν σχεδιαστεί από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins (JHU CTY). Οι εξετάσεις είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά δεν χρειάζονται προετοιμασία.

Στις εξετάσεις χρησιμοποιούνται δύο τεστ που σχεδιάστηκαν από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins: το School and College Ability Test (SCAT), για παιδιά από Β΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνασίου, το οποίο εξετάζει την ικανότητα στη γλωσσική και τη μαθηματική λογική, και το Spatial Test Battery (STB) για παιδιά από ΣΤ΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνασίου, το οποίο εξετάζει τη χωρική αντίληψη. Κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα από τα δύο τεστ (SCAT ή STB) ή και τα δύο αν το επιθυμεί: το τεστ SCAT μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος και το τεστ STB αποκλειστικά και μόνο μία φορά.

Με την επιτυχία τους στις εξετάσεις τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο συναρπαστικό κόσμο μάθησης, να γίνουν μέλη μίας δραστήριας κοινότητας και να διεκδικήσουν μία από τις πολλές υποτροφίες που προσφέρει το CTY Greece με την υποστήριξη των δωρητών του.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα:

Περισσότεροι από 8.500 μαθητές και μαθήτριες από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα του CTY Greece.

Περισσότερα από 2.000παιδιά έχουν λάβει υποτροφία με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα για τα θερινά προγράμματα, που ισοδυναμεί περίπου στο 53% σε όλα τα χρόνια του προγράμματος

Τρόπος εγγραφής και ημερομηνίες εξετάσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://cty-greece.gr/el/engrafeite-stis-exetaseis/ όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα, τις ημερομηνίες εγγραφών και δείγματα των τεστ. Αναλυτικές οδηγίες για τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εγγεγραμμένους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του CTY Greece: Τηλ.: 2310 332625, 2310 398253. Email: cty@anatolia.edu.gr

Τα μαθήματα

Οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα, που χαρακτηρίζονται από φαντασία, πρωτοτυπία και διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας τους.

Από τις Θετικές Επιστήμες: Κρυπτολογία, Θεωρία Παιγνίων, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Εγκληματολογία, Food Power: Science you can Taste, Αρχές Σχεδίασης Μηχανικής, Η Μαγεία της Μαθηματικής Σκέψης, Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Νανοτεχνολογία: Μικρόκοσμοι Εν Δράσει!, Video Game Design, Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Διεθνείς Σχέσεις, Ηνωμένα Έθνη και Γεωγραφία: Άλλαξε τον Κόσμο, Η Δύναμη των Λέξεων: Μια Συγγραφική Ματιά, Human Rights and Business Law: Responsibility in Action, Η Ψυχολογία των Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Μαθήματα όπως το Ο Κόσμος των Οικονομικών και της Βιωσιμότητας, και η Ακαδημία Υπερηρώων, συνδυάζουν περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία.

Ιδρυτικός δωρητής του CTY Greece είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι δωρητές είναι η Τράπεζα Eurobank και η εταιρία Lidl Ελλάς. Δωρητές είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η εταιρία Netcompany, η εταιρία Star Bulk Carriers Corp., και η Deloitte. Χορηγός αερομεταφορών είναι η εταιρία AEGEAN.

