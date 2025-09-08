Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης - Την... κοπάνησε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης ταχυμεταφορών αλλά ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό όπως αναφέρει το messolonghinews.gr (απ' όπου και οι φωτογραφίες) σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7.9.25), όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ Courier, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η ένταση της πρόσκρουσης δημιούργησε μεγάλο θόρυβο, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν άμεσα περίοικοι στο σημείο.

Η πρόσοψη αλλά και ο εσωτερικός χώρος υπέστησαν μεγάλες ζημιές καθιστώντας αμφίβολη τη λειτουργία του καταστήματος, τουλάχιστον σήμερα Δευτέρα.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.