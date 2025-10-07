Μεσολόγγι: Αυτή την Τετάρτη το φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου το φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο Μεσολόγγι, «Welcome to Up Fest»!
Η ανακοίνωση:
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές με το «Welcome to Up Fest»!
Στην πλατεία Μπότσαρη, στις 19:30, μας περιμένει DJ Set και στις 20:30 συναυλία με τους «The 5 mates».
Ελάτε όλοι να καλωσορίσουμε μαζί τους νέους φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026 που θα φοιτήσουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές της πόλης μας!
Συμμετέχουν:
- Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου
- Messolonghi by Locals
- Σύλλογος Γυναικών Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Άρτεμις»
- «Φωτολέμε» – Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου
Είσοδος: ελεύθερη για όλους
Η αφίσα: