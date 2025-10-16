Μεσολόγγι: Αυστηροποίηση των ελέγχων αποφασίστηκε στη σύσκεψη για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Τη συνάντηση για την αντιμετώπιση της παράνομης μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, συγκάλεσε στο Μεσολόγγι, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας Νικόλαος Σταματεράκης, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας Κώστας Κούκουνας, ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Σάββας Βλάχος, ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Γεράσιμος Στάμος, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η αυστηροποίηση και η γεωγραφική, χρονική επέκταση των επιτόπιων ελέγχων, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.