Μεσολόγγι: Αθεόφοβοι έκλεψαν μοναστήρι στο Λεσίνι – Πήραν 500 ευρώ από το παγκάρι

Έρευνες για να εντοπίσει τους αγνώστους που έκλεψαν 500 ευρώ από το παγκάρι μοναστηριού στο Λεσίνι Μεσολογγίου διεξάγει η Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο διάστημα μεταξύ 21 και 22 Νοεμβρίου και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες «σήκωσαν» από το παγκάρι 500 ευρώ καθώς και μια συσκευή μέτρησης κερμάτων αξίας 200 ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παγκάρι ναού γίνεται στόχος κακοποιών. Εκτός από την οικονομική βλάβη που προκαλούν οι κλοπές συνήθως χρειάζονται επιπλέον χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από την παραβίαση των χώρων που προηγείται.

*Φωτογραφία αρχείου