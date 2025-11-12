Μεσολόγγι: Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών – Νίκη της ΔΑΚΕ

Την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Μεσολογγίου, ψήφισαν 232 μέλη, για το Διοικητικό Συμβούλιο και για Νομαρχιακά μέλη της ΑΔΕΔΥ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών

Άκυρα – Λευκά: 6 ψηφοδέλτια

Διοικητικό Συμβούλιο

Αποτελέσματα:

• ΔΑΚΕ Π.Ε. – 183 ψήφοι (7 έδρες)

• Α.Σ.Ε. – 43 ψήφοι (2 έδρες)

Εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΑΚΕ Π.Ε. (οι 7 πρώτοι εκλέγονται)

1. Χατζής Κωνσταντίνος – 168 ψήφοι

2. Τσιτσέλης Σωκράτης – 128 ψήφοι

3. Τσάμης Δημήτριος – 92 ψήφοι

4. Συγγούνη Ιωάννα – 82 ψήφοι

5. Ευθυμίου Δημήτριος – 68 ψήφοι

6. Αντζουλάτος Άγγελος – 61 ψήφοι

7. Κιτσάκη Ελένη – 45 ψήφοι

Επιλαχόντες:

Παπασπύρου Σπυρίδων (38), Παπαπαύλου Βασίλειος (33), Καραβασίλης Δημήτριος (31), Λούμου Αναστασία (26), Παλλαντζάς Νικόλαος (20)

Α.Σ.Ε. (οι 2 πρώτοι εκλέγονται)

1. Φραγκούλης Δημήτριος – 34 ψήφοι

2. Φραγκούλη Μαρία – 32 ψήφοι

Επιλαχούσες:

Κουμελή Αλεξάνδρα (14), Φαρμακούλα Γεωργία (14)

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγεται: Μπερεδάκη Αθανασία – 183 ψήφοι

Αντιπρόσωποι για το Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ψήφισαν: 232

Λευκά: 5

Αποτελέσματα:

• ΔΑΚΕ Π.Ε. – 184 ψήφοι (10 αντιπρόσωποι)

• Α.Σ.Ε. – 43 ψήφοι (2 αντιπρόσωποι)

Εκλεγέντες Αντιπρόσωποι

ΔΑΚΕ Π.Ε.

1. Χατζής Κωνσταντίνος

2. Τσιτσέλης Σωκράτης

3. Τσάμης Δημήτριος

4. Συγγούνη Ιωάννα

5. Ευθυμίου Δημήτριος

6. Αντζουλάτος Άγγελος

7. Κιτσάκη Ελένη

8. Μπερεδάκη Αθανασία

9. Λούμου Αναστασία

10. Καραβασίλης Δημήτριος

Α.Σ.Ε.

1. Φραγκούλης Δημήτριος

2. Φραγκούλη Μαρία

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσολογγίου εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσολογγίου