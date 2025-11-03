Μεσολόγγι: Αναβολή στη δίκη του «ιερέα» για δύο ακόμη βιασμούς

Αναβλήθηκε η δίκη του καταδικασμένου για βαρύτατα αδικήματα «ιερέα» από το Αγρίνιο που κατηγορείται για δύο ακόμη βιασμούς κοριτσιών.

Λόγω αποχής που έχει κηρύξει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου ο συνήγορος υπεράσπισης που είναι μέλος του, δήλωσε ότι δεν δύναται να παραστεί. Αποτέλεσμα ήταν να μην ξεκινήσει η δίκη που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (2.11.25) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Μεσολογγίου.

Οι δύο νέες γυναίκες είχαν καταθέσει για όσα γνώριζαν στη Λευκάδα όπου εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό η πολύκροτη υπόθεση με τρία θύματα, ανήλικα όταν συμβίωναν στο ιδιότυπο «κοινόβιο» που δημιούργησε ο κατηγορούμενος.

Το περιεχόμενο των καταθέσεών τους οδήγησε στην αυτεπάγγελτη άσκηση νέας ποινική δίωξης σε βάρος του 53χρονου και μετά από βούλευμα παραπέμφθηκε να δικαστεί για βιασμούς και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Στο πλευρό τους θα βρεθεί η δικηγόρος Κατερίνα Κιτσάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια για ηθική δικαίωση των τριών νέων γυναικών οι οποίες κατήγγειλαν πρώτες το συγκεκριμένο άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο «ιερέας» για την πρώτη υπόθεση που αφορούσε βιασμούς, ασέλγεια και πορνογραφικό υλικό καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης από το Εφετείο που δεν διαφοροποίησε την πρωτόδικη ποινή του. Τέλος, σημειώνεται ότι έχει καθαιρεθεί από το Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Ελλάδας τον περασμένο Ιούνιο.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης πρόκειται να οριστεί από την Εισαγγελία Εφετών.

*Φωτογραφία αρχείου