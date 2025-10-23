Μεσολόγγι: Αναβάλλονται λόγω κακοκαιρίας τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη

kapsalis-3-1536x1152

Αναβάλλονται στο Μεσολόγγι, λόγω κακοκαιρίας τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, εκδήλωση αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής θα ανακοινωθεί εκ νέου.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μακαριστός Μητροπολίτης Κοσμάς: Ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία

Μακαριστός Μητροπολίτης Κοσμάς: Ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς, ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: δημος μεσολογγιου, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;