Μεσολόγγι: Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η εκδήλωση «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!»

Αναβάλλεται στο Μεσολόγγι, λόγω κακοκαιρίας η εκδήλωση «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!» στην πλατεία Μπότσαρη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνουν ότι αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της εβδομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!».

Η εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ξεκίνησε με επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου χθες Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025. Οι δράσεις που έπονται, καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

26 Νοεμβρίου 2025

Επισκέψεις ενημέρωσης σε υπηρεσίες και φορείς της περιοχής

27 Νοεμβρίου 2025

Επισκέψεις ενημέρωσης σε υπηρεσίες και φορείς της Δ.Κ. Αιτωλικού

Επισκέψεις ενημέρωσης σε υπηρεσίες και φορείς της Δ.Κ. Αιτωλικού

28 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου στην Κεντρική Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Επίσκεψη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου στην Κεντρική Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

