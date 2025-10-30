Μεσολόγγι: «Ακατάλληλο» το γήπεδο Πενταλόφου, ανέτοιμο του Νεοχωρίου – Που θα αγωνιστούν ΑΟΠ και Όμηρος

«Ακατάλληλο» κρίθηκε για άγνωστους λόγους το γήπεδο του Πενταλόφου ενώ ανέτοιμο για αναμέτρηση είναι και το γήπεδο του Νεοχωρίου, εξέλιξη του προκαλεί δυσαρέσκεια.

Όπως αναφέρει το iaitoloakarnania.gr η επαναδραστηριοποίηση δυο ιστορικών αθλητικών σωματείων του Α.Ο. Πενταλόφου (ιδρυτικού σωματείου της Ένωσης) και του Ομήρου Νεοχωρίου, παρότι αρχικά γέμισε χαρά και προσμονή στην τοπική κοινωνία και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στην πορεία τα εμπόδια και οι αστοχίες σκόρπισαν δυσαρέσκεια σε παράγοντες, αθλητές και φίλαθλο κοινό των σωματείων του Πενταλόφου και το Νεοχωρίου που δεν μπορούν να γιορτάσουν την επιστροφή τους στις φυσικές τους έδρες.

Σύμφωνα με τους ορισμούς αγώνων της ΕΠΣΝΑ, τόσο ο Αθλητικός Όμιλος Πενταλόφου, όσο και ο Όμηρος Νεοχωρίου για τις πρώτες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις θα αγωνιστούν στο γήπεδο της Κατοχής και μάλιστα με ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας ανάμεσα στις αναμετρήσεις. Για του λόγου το αληθές, την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 10:00 αγωνίζεται η Κ-16 του Τρικάρδου Κατοχής με τον Ναυπακτιακό Αστέρα, στις 12:15 ο Α.Ο. Πενταλόφου με τον Αράκυνθο Ματαράγκας και στις 15:00 ο Όμηρος Νεοχωρίου με τον Άρη Αιτωλικού σε ένα μεγάλο ντέρμπι της περιοχής.

Σε επικοινωνία του iaitoloakarnania.gr με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, υπήρξε η ενημέρωση ότι το γήπεδο της Πενταλόφου κρίθηκε ακατάλληλο για διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Σε ερώτηση αν όλη αυτή η χαώδης συνθήκη συνωστισμού υποβαθμίζει τόσο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όσο και θέτει τους αθλητές και τους παράγοντες σε σοβαρές δοκιμασίες, από την Ένωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρει εκείνη ουδεμία ευθύνη για την κατάσταση.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής ότι οι εργασίες στο γήπεδο Νεοχωρίου προχωρούν κανονικά και το γήπεδο θα είναι έτοιμο πριν τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, ο Όμηρος Νεοχωρίου στη μεγάλη επιστροφή του και στο σπουδαίο ντέρμπι με τον Άρη Αιτωλικού θα αγωνιστεί και φέτος εκτός… έδρας, στη γειτονική Κατοχή.

Σε επικοινωνία με ανθρώπους της προσωρινής διοίκησης, δηλώνουν ξεκάθαρα δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη αυτή, ωστόσο κρατώντας χαμηλούς τόνους δίνουν μία ακόμη πίστωση χρόνου με νέα δέσμευση παράδοσης εντός της επόμενης εβδομάδας.

