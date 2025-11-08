Μεσολόγγι – Αιτωλικό: Ξεκίνησαν από σήμερα οι περιπολίες αστυνομικών στους καταυλισμούς των Ρομά

Ξεκίνησαν από σήμερα οι περιπολίες αστυνομικών στους καταυλισμούς των Ρομά σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό που εντάσσονται στο πλαίσιο αστυνόμευσης αυτών των περιοχών.

Ήδη στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, με την μορφή της ΟΠΚΕ και αποτελείται από αστυνομικούς που ενίσχυσαν την περιοχή από άλλες Διευθύνσεις και ξεκίνησαν, όχι μόνο περιπολίες αλλά και ελέγχους. Στόχος τους είναι να πατάξουν την παραβατικότητα κάθε μορφής σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό κυρίως, όπου αυτή είναι δυστυχώς ανεπτυγμένη.

Η ομάδα θα βρίσκεται καθημερινά στους καταυλισμούς των Ρομά και θα διενεργεί πάσης φύσεως ελέγχους, όπως για παράδειγμα για ναρκωτικά, για όπλα κλπ. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, διότι, όπως είναι γνωστό, η δύναμη αυτή την στιγμή είναι ελλιπής.

Επειδή και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής καλό θα ήταν να δώσει λύσεις. Ελπίδα όλων είναι να δούμε και στην περιοχή του Μεσολογγίου, αν όχι εξάλειψη, τουλάχιστον μείωση της παραβατικότητας.

