Μεσολόγγι: Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην πομπή των Γιορτών Εξόδου 2026 – Τι γίνεται με τους εθελοντές

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων στην Πομπή των Εορτών Εξόδου 2026, καθώς και την έναρξη εγγραφών για εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επετειακές εκδηλώσεις της Διακοσιοστής Επετείου από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στην Πομπή μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, στον σύνδεσμο ΕΔΩ

ή επιλέγοντας το μενού «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ» στην ιστοσελίδα: http://messolonghi.gov.gr.

Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο ΕΔΩ ή μέσω του μενού «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές νέες δηλώσεις.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

 κ. Γιώτη Ασημάκη

 κα. Συρροκώστα Αγγελική

 κ. Χολέβα Σπυρίδων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977077574 και 2631027268.

«Με σεβασμό στην Ιστορία και συγκίνηση για το παράδειγμα των Εξοδιτών, σας καλούμε να τιμήσουμε μαζί τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου», τονίζεται στο κάλεσμα του Δήμου.